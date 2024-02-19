Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazandığımız için çok mutluyum. Evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bazen bu olmuyor. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Sonrasında galibiyete ulaştığımız için mutluyuz. İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor. İkinci yarıda bunu değiştirdik. Daha ofansif oynadık ve oyunun kontrolü de bize geçti.