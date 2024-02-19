Trendyol Süper Lig'in 26. hafta müsabakasında Beşikaş ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip maçta 2-0 galip gelen taraf oldu.

Kara Kartal'da takımının ilk golüne imza atan Semih Kılıçsoy açıklamalarda bulundu.

İŞTE KILIÇSOY'UN AÇIKLAMALARI:

"GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz"

"MAÇ MAÇ GİDİYORUM"

"Açıkçası bir hedef koymuyorum, maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli"