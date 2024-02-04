Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u mağlup etti.

3 maç sonra galip gelen siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE TECRÜBELİ TEKNİK ADAMIN AÇIKLAMALARI

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık. Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik."

"1 MAÇ KAZANDIK DİYE..."

Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım."

"SEMİH İSTEDİKLERİMİZİ YERİNE GETİRDİ"

"Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi."

"SAMET HOCA İLE YÖNETİME RAPOR SUNUYORUZ"

"Bir süredir Samet Hoca ile beraber ortak çalışıyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. İstediğimiz oyuncu profillerini sunuyoruz. Son kararı her zaman yönetim veriyor. Biz Samet Hoca ile beraber oyuncu çalışıp yönetime rapor sunuyoruz."