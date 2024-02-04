TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Joe Worrall için Nottingham Forest'la anlaştı!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar İngiliz stoper Joe Worrall için kulübü Nottingham Forest'la anlaşma sağladı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Ara transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper hattını güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için kulübüyle anlaşma sağladı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 karşılaşmaya çıkarken 545 dakika sahada kaldı.

JOE WORRALL KİMDİR?

27 yaşındaki İngiliz oyuncu, futbola Nottingham Forrest altyapısında başladı. Ardından bir başka İngiliz ekibi Dag ve Red'e kiralandı. Sonrasında İskoç ekibi Rangers'ın kiralık olarak formasını terletti. Rangers'ın ardından kulübü Nottingham Forest'a geri döndü.