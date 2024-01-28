Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.