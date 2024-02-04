Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek 3 maç aranın ardından galip gelmeyi başardı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor.

Günün dev karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın golleri yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Genç futbolcu 44. dakika ve 62. dakikalarda takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.

Siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetle puanını 39'a yükseltti.

Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞE TRABZONSPOR MAÇINDA DUR DEDİ

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan Kara Kartal, galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında sonlandırdı.

Ligde oynadığı son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek 3 maç sonra 3 puan almayı başardı.

TRABZONSPOR'DA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi, kötü gidişe Beşiktaş karşısında da dur diyemedi.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında son haftaların çıkışta olan takımı Atakaş Hatayspor'u misafir edecek.

Beşiktaş, deplasmanda Mondihome Kayserispor'un konuğu olacak.