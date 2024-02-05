Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Al birini vur ötekine"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanışında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK TS spor haberi)
Beşiktaş, çok önemli bir maça çıktı. Teknik direktör Fernando Santos dünkü derbide değişik bir sistem deneyerek 4-4-2 sistemine döndü. Semih ve Rashica'yı çift santrfor olarak öne alıp, kanatlarda Cenk ve Ghezzal'a görev verdi. Fakat her iki kanatta da Ghezzal'ın oldukça formsuz olması ve Cenk'in de alışık olmadığı bir alanda oynaması neticesinde Beşiktaş kanatlarda üretemedi. Amertey'i oynadığı ön libero pozisyonunda beğendim. Necip ve Bakhtiyor'da diğerlerine göre iyi oynadılar. Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıya daha dengeli bir oyun ile başladı Beşiktaş. 62. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Semih, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar bu golle rahat bir nefes aldı. Sonunda Beşiktaş, çok önemli olan bu kritik galibiyete ulaştı. Fakat şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Hakem yine ince ince kıyımlar yaptı. Sanki siyah beyaz formayı gördükleri anda bir antipati uyanıyor bunlarda. Anlam vermek imkansız. Bir diğer güzel haber de yönetimden geldi. Nottingham Forest'te forma giyen Joe Worrall konusunda kulübü ile anlaşma sağlandı. Umarım faydalı işler yapar. Yapılacak transferlerle takım güçlendirilmelidir.
TURGAY DEMİR – ALTIN ÇOCUK
Zayıf insanlar çevrelerine zor zamanlar yaşatır, o zor zamanlar ise güçlü insanlar yaratır, derler ya, Semih Kılıçsoy bu felsefi bakışın kanıtı gibi. Çebi yönetimi ve yapılan onca yanlış transfer Beşiktaş'ın zor zamanlar yaşamasına neden oldu… O zor zamanların en büyük faydası ise Semih gibi bir yeteneğin Beşiktaş ve Türk futboluna kazandırılmasıydı. Kartal bunca yanlışla, bu kadar zora düşmese Semih asla şans bulamaz ve bulsa da onu değerlendirecek özgüvene sahip olacak kadar oynayamazdı.
Çok yetenekli, güçlü, çevik, çabuk, vuruşları müthiş. Rahmetli Cemil Turan'a benzetiyorum onu… Attığı ikinci gol tam bir Cemil golüydü… İlk goldeki vuruşu ise anlatılmaz, seyredilir cinsinden bir kalite abidesiydi. Üçüncülük için çok önemli olan bu derbide kimse maçın patronu olamadı. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor daha çok topla oynadı ve daha etkili göründü. Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyon sayısı çoktu, ikisini değerlendirdi. Trabzonspor da en az iki net pozisyondan yararlanamadı.
Beşiktaş'ta Semih, Gedson, Rashica, Ghezzal oyuna kalite koyarken diğerleri de görevlerini yaptılar. Trabzonspor'da Trezequet ve Visca dışında etkili bir oyuncu göremedik. Temposuz bir oyun izledik ve daha önce izlediğimiz Beşiktaş-Trabzonspor derbilerini mumla aradık. İki takımın da bu kadar düşük seviyede kalması her şey bir yana Türk futbolu için de büyük kayıp! Öte yandan Beşiktaş ceza sahası içinde Bardhi'nin formasından çekilmesi bana göre penaltıydı. Hakem inanmadı belki ama VAR ne işe yarıyor!? Çağır kardeşim, baksın ve kesin kararını öyle versin hakem. Yok!.. Biz derdimizi anlatamadık, MHK ve hakemler de bu VAR işini bir türlü çözemediler. Yazık bu futbola.
ERMAN TOROĞLU – GRİ POZİSYON
Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü ama açık ara alt kattalar. Yani tabiri caizse al birini vur diğerine. Koca 45 dakika öyle geçti. Ne zaman sahneye Semih çıktı, şahsi becerisiyle bir gol attı. Bakın organize bir şey yok. İkinci yarı Trabzonspor biraz can havliyle çıkıyor gözüktü ama vitaminsiz. Yine Semih, yine şahsi becerisi ve gücüyle ikinci golü yaptı. İki takımda da öyle güzel oyun, paslar, oyun kurmalar, bindirmeler, indirmeler yok. Tek tek bazı topçular oynuyorlar.
Beşiktaş, Ghezzal'ı kazanmak için çalışıyor. Bence de doğru yapıyor. Biraz daha kuvvetlenirse Türkiye'de iyi işler yapar. Yurt dışında yapamaz. Onun da bunu bilip ona göre hareket etmesi lazım. Beşiktaş'ta bir isim daha var Cenk. İyi bir santrfordu, iyi paraya gitti. Tutunamadı, geldi ama hep yokuş aşağı gidiyor. Eğer düzelmezse seneye Beşiktaş'ta forma giymesi zorlaşır.
Maçtaki pozisyonlara bakın, çok kötü. Beşiktaş için moral oldu. Trabzonspor için çok kötü. Karar verecekler ne yapacaklarına. İşleri çok zor. Çünkü Trabzonspor, Türk futboluna lazım. Onlarsız ligin tadı tuzu olmaz. Afrikalılar gelirse biraz değişirler mi bilemem. Tek hedefleri kaldı, Türkiye Kupası. Orada da ilerleyemezlerse Abdullah Avcı'nın işi zora girer gibi geliyor.
Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Yani futbolcular diyorlar ki "Çekil de top oynayalım…" Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Hakemin takdirine kalmış bir pozisyon, hani 'gri' dediğimiz. Onun için çok net bir yorum yapılamaz. Bu pozisyonlarda hep şunu derim, aynısı Beşiktaş lehine olsa verilir mi? Aslında benzer pozisyonlar geçtiğimiz haftalarda oldu. Ama hepsi aynı değil. Görüntü olduğu zaman net anlatabiliyorsunuz ama görüntü yoksa işimiz zor.
ZEKİ UZUNDURUKAN – REZİLLİK
Hakem kul hakkı yiyor... VAR odası, pozisyona bakma gereği bile duymuyor! Baksalar vermek zorunda kalacaklar penaltıyı çünkü. Bakıp da vermiyorsan, alınterini, emeği çalıyorsun demektir! Hakemler, ligin canına okuyorlar. Lig elden gidiyor, dur yapma, diyen yok! Beşiktaş'ın son iki maçında buz gibi penaltılarını vermeyen hakemler, dün de Trabzonspor'un net penaltısını vermediler.
Arda Kardeşler, korktu veya pozisyonu görmedi diyelim. (Görmeme ihtimali yok da) Ya VAR'daki Alper Çetin'e ne demeli! Bu gece başınızı yastığa nasıl koyacaksınız VAR odasındakİ hakemler... Hem penaltıyı vermiyorsunuz, hem de faul olan bir pozisyonda (Mendy'ye faul yapıldı) Beşiktaş'ın golünü veriyorsunuz! Dün akşam Tüpraş Stadı'ndaki derbide Türk hakemliği iflas etmiştir...
Yeter artık, alınterine yaptığınız saygısızlık! Türk futbolu ihale sürecine girmişken, bu ligin marka değerini yerle bir ediyorsunuz. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray hangi takım olursa olsun adaletli maç yönetin! İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, üst üste net pozisyonlara girdi.
Haftalardır çok kötü oynayan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında zaman zaman iştahlı bir futbol ortaya koydu. Ama Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih'i durduramadı. Trabzonspor'un maçtaki ön plana çıkan oyuncusu Trezeguet, son bölümde karşı karşıya pozisyonda öyle iki gol kaçırdı ki... Abdullah Avcı, art arda gelen kötü sonuçlara rağmen 'Bu ligin üçüncüsüyüz' diyordu. Artık 3.'lük de gitti hocam.
Dünkü maçta derbi refleksiyle biraz kıpırdadı Trabzonspor ama hala ortada bir oyun yok. Trezeguet ortalıyor, ceza sahasında sadece Enis var. Visca ortalıyor yine ceza sahasında Enis var. Bu taktikle Trabzonspor nasıl gol atacak biri bana anlatsın! Hocam, vazgeç şu inadından. Zaten sürekli kaybediyorsun. Bırak da takım öne çıksın! Bırak da takım hücum futbolu oynasın! Biraz gençlere de şans ver. Yeni sezon için birkaç isim kazan!
Bir önceki yazımda dile getirmiştim. Yineliyorum. Bu şekilde hem Trabzonspor'a hem de kendine zarar veriyorsun! Evet Trabzonspor hakem kurbanı oldu ama; Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Taraftarı ile bütünleşerek derbiyi kazanmasını bildiler. Semih Kılıçsoy ise çok büyük futbolcu olacak. Nazar değmesin! Fernando Santos da Beşiktaş'ı derbiye iyi hazırlamış. Beşiktaş, bundan sonraki süreçte daha iyi sonuçlar alacaktır. Bunun sinyallerini verdiler. Ortada hala bir oyunu olmayan Trabzonspor için ise 'Her şey daha güzel olacak' demek, hayal satmak olur!