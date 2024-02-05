Hakem, FIFA hakemi ama her pozisyonda oyuna ve topa müdahale ediyor. Yani futbolcular diyorlar ki "Çekil de top oynayalım…" Bir pozisyon var ceza alanı içinde, Bardhi'nin çekilme pozisyonu. Hücumcunun iki ayağı da yerdeydi. Hakemin takdirine kalmış bir pozisyon, hani 'gri' dediğimiz. Onun için çok net bir yorum yapılamaz. Bu pozisyonlarda hep şunu derim, aynısı Beşiktaş lehine olsa verilir mi? Aslında benzer pozisyonlar geçtiğimiz haftalarda oldu. Ama hepsi aynı değil. Görüntü olduğu zaman net anlatabiliyorsunuz ama görüntü yoksa işimiz zor.