BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Bekleneni verememişti! O yıldıza talip çıktı

Son dakika transfer haberi: Fernando Santos'un göreve gelmesinden itibaren transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, birçok oyuncuyu mercek altına aldı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye için bazı oyuncularla yollarını ayırmak isterken flaş bir haber geldi. Kara Kartal'ın kadrosuna kattığı, bekleneni veremeyen oyuncuya İtalyan ekibi talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)