Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in, EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda; "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM ŞÖYLE:
Kerem Atakan Kesgin, EMS Yapı Sivasspor'a Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.…— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 20, 2024
İŞTE EMS YAPI SİVASSPOR'UN PAYLAŞIIM:
Yuvana hoş geldin Kerem Atakan Kesgin 👍— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) January 20, 2024