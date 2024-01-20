Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."