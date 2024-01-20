Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Pendikspor maçı sonrası öz eleştiri!
Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası siyah beyazlılarda Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."