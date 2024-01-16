TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan 2 bomba birden! Fernando Santos listeyi verdi yönetim getiriyor

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli teknik adam Fernando Santos'la eksik bölgelerini belirleyip ona göre takviye yapacak siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik adam istediği 3 ismi yönetime iletirken, yönetim o isimler için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2024- 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024- 15:14