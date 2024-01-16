Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, adını üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. Az pozisyon bulduk. Bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Arda Turan, iyi bir takım yaratmış. Onu da tebrik ediyorum. İlk yarıda oyunu kontrol edemedik. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk ve bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Kötü bir ilk yarıydı. İkinci yarı daha hırslıydık, daha agresiftik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim.

Toplamda çok az sayıda idman yaktık. Beraber 2 idman yaptık. Çok şeyi gerçekleştirmek zorundayız. Oyuncularımla daha fazla idman yapmam lazım. Daha iyiye gideceğiz. Geliştirmemiz gereken çok şey var.

Transfer çalışmalarımız var. Başkanımız ve Samet hoca ile görüşmelerimiz var. Önemli olan destek görmek. Bir şekilde bu kadro ile elimizden geleni yapacağız.