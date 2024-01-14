Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Fiorentina forması giyen Josip Brekalo için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 24sata.hr'de yer alan habere göre Beşiktaş, Fiorentina forması giyen Josip Brekalo'yu gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ara transferde Fiorentina'dan ayrılarak kiralık olarak Dinamo Zagreb'e gitme isteği olduğu belirtildi. Ancak Fiorentina ve Dinamo Zagreb'in yapılan görüşmelerin ardından maddi koşullarda anlaşamadığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Brekalo'nun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a gideceği kaydedildi. Hırvat futbolcu sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası mevkilerinde görev yapabiliyor.

AYLIK MAAŞI 150 BİN EURO

Brekalo'nun aylık 150 bin Euro'ya denk gelen maaşının Beşiktaş tarafından karşılanacağı ifade edildi. Brekalo bu sezon Fiorentina'da 16 maça çıkarken, Hırvat sol kanat bu karşılaşmalarda 1 gol attı.