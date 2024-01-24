Şöyle bir geriye dönüp bakın; Beşiktaş'ın fizik ve teknik olarak 'iyi oynadı bu maçta' diyeceğiniz bir karşılaşma var mı? Şenol Güneş zamanından bugüne kadar… Başkan, teknik direktöre 'ağabeyim' diyordu, o da ona 'kardeşim' diyordu. Ağabey-kardeş Beşiktaş'ı duman edip gittiler. Seyirciye sabır lazım o kadar! Hakemin sahada verdiği çoğu kararı anlayamadım. Yayıncı kuruluş da bazı kararları çözmek için çok tırmaladı ama onlar da bulamadı. Hakem fizik olarak maçtaydı da kafa olarak değildi.

Peki ya diğerleri! Genç Semih, Gedson, Rashica ve sonradan giren Rebic dışında top ayağına geldiğinde sizi heyecanlandıran kimse var mı!? Muhtemelen cevabınız hayır, benim de öyle. O zaman bu takım maç kazandığında iyi irdelemeli ve "Bunu nasıl başardılar" diye kafa yormalıyız. Puan kaybettiklerinde böyle bir zahmete girmeye gerek yok! Yönetim sözde hazır gelmişti, vasat Swensson dışında alınan tek oyuncu yok. Yazık. Çok yazık. Öte yandan maçı yöneten Atilla Karaoğlan tek kelimeyle Allah'lık Ali bey misali takıldı… Nasıl hakem olmuş, hangi kriterlere göre faul çalıyor ya da çalmıyor belli değil.