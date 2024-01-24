Avrupa devi transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Geleceğin yıldız adayı

Avrupa devi transferde Beşiktaş'a rakip oldu! Geleceğin yıldız adayı

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip orta orta saha hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. Yönetim, Fransız devi PSG'de forma giyen yıldız oyuncu için görüşmelerine devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi, genç yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)