Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında sakatlanan oyuncusu Amir Hadziahmetovic için siyah-beyazlı kulüp açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında sakatlanan oyuncusu Amir Hadziahmetovic için siyah-beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Hadziahmetovic'in kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Amir Hadziahmetovic'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır.

Saygılarımızla. Beşiktaş JK