Beşiktaş'ta kadro dışı isimlerden biri olan Valentin Rosier için Yunanistan'dan transfer teklifi geldi.

Yunan temsilcisi PAOK, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

PAOK, Valentin Rosier için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifinde bulundu. Yunan ekibinin yaptığı teklifte satın alma opsiyonunun ise 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN CEVABI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın PAOK'tan gelen bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.