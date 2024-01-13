Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kartal'ın gollerini Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada Semih Kılıçsoy, 65'inci dakikada Rashica ve 90+2'nci dakikada Gedson kaydetti.

2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Emre Bilgin topu kornere çeldi.

6'ncı dakikada Semih'in sol kanattan yaptığı ortayı Salih Uçan kafayla indirdi. Rashica'nın sağ çaprazdan dönerek yaptığı vuruşta topu az farkla auta gitti.

37'nci dakikada Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı. Rashica'nın ortasında penaltı noktasının solunda Cenk'in gelişine yaptığı vuruşta top direkten döndü.

38'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Rashica ortasını yaptı. Kaleci Emre'nin yumrukladığı top sağ çaprazda Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Fatih Karagümrük savunması topu çizgiden çıkarttı.

44'üncü dakikada sol kanattan Can Keleş ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Lasagna'nın vuruşunda top kaleci Mert gole izin vermedi.

44'üncü dakikada orta sahada yaptığı baskıyla topu kapan Gedson, hızlı rakip kaleye hücum etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gedsson'un vuruşunda kaleci Emre topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50'nci dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla auta gitti.

62'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Salih'in önünde kaldı. Salih'in vuruşunda savunmaya çarpan topu sağ çaprazda önüne alan Semih Kılıçsoy yaptığı sert vuruşla topu yakın kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

65'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Onur Bulut'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy, sağ taraftan hareketlenen Rashica'yı gördü. Rashica sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

90+2'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rebic, penaltı noktasında boş durumdaki Gedson'u gördü. Gedson topu boş ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

HADZIAHMETOVIC DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekibin Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Rohden ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan ve bir süre tedavi olan Amir Hadziahmetovic 15'inci dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

EMRE BİLGİN VE GÜVEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'A İLK KEZ RAKİP

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Fatih Karagümrük'e kiraladığı genç file bekçisi Emre Bilgin ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın eski takımlarına karşı ilk kez görev yaptı.