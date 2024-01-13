Takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getiren Beşiktaş'ın ilk transferi ise Jonas Svensson oldu.
TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'ın Renato Sanches ısrarı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Roma'dan ayrılması beklenen ve bonservisi PSG'de bulunan Renato Sanches için ısrarını sürdürüyor. İşte transferde son gelişmeler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını teknik direktör Fernando Santos önderliğinde sürdürüyor.
Bu kapsamda bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches gündeme gelmişti.