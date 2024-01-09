Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, takımın başına teknik direktör Fernando Santos'u getirdi.
Ve kararını verdi! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer yanıtı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Takımın başına Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, transferde ise gaza bastı. Siyah-beyazlıların listesinde bulunan Renato Sanches, geleceğiyle ilgili kararını vererek Kara Kartal'a cevabını iletti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Portekizli çalıştırıcıya takımı 1.5 yıl emanet eden siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala gaza bastı.
Kara Kartal, bonservisi Paris Saint-Germain'de (PSG) bulunan ve Roma'da kiralık olarak kariyerini sürdüren Renato Sanches'le ilgileniyordu.