Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor. Kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.