Beşiktaş'tan yabancı operasyonu! Yönetim düğmeye basıyor
Devre arası transfer dönemi hazırlıklarında yeni hocası Fernando Santos'la kordineli ilerleyen Beşiktaş, kadro mühendisliği çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Kara Kartal'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili flaş kararlar alması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
İlk devre arası transferini Jonas Svensson'u kadrosuna katarak gerçekleştiren Beşiktaş'ta transfer çalışmları sürüyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un gelişi ve Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle olumlu bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, devre arasında kadrosunu güçlendirerek eski günlere dönmeyi planlıyor.
Ancak Kartal'ın takviye yapabilmesi için radikal kararlar alması gerekiyor. Bu nedenle Beşiktaş'ta yabancı oyuncu operasyonu başlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.
Kiralık gönderilen futbolcular dahil 16 yabancısı bulunan Beşiktaş, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak.
Bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2024'te bitecek.
Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor. Kadrosunda 16 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor.