Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı"

"Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız."

"Tabii ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız."

"Taraftarla bağlantı sağlamak çok önemli, özellikle oyuncular için. Burada bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız, bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat gezebilirler."