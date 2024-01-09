SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Ricardo Quaresma Beşiktaş'a dönüyor!
Beşiktaş'ta teknik direktör koltuğuna Fernando Santos'un geçmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.01.2024- 18:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024- 18:49