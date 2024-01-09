Trendyol Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olduğu Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi. Karşılaşma sonrası Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Daha iyi bir doğum günü hediyesi alamazdım. 3 puan aldığımız ve iyi bir oyun gösterdiğimiz için mutluyum. Bugün önemli bir maç oynadık ama Rize benim önemli hatıralarım olan bir yer. Evimde gibi hissettim bugün ve beni iyi karşılayan herkese teşekkür ediyorum."

"Fernando Santos bize çok katkı sağlayacaktır. Bize taktik anlamında önemli şeyler kazandıracaktır. Maç maç gelişeceğimize inanıyorum."