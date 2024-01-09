Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam; Gedson Fernandes, Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier hakkında konuştu.

İŞTE SANTOS'UN AÇIKLAMALARI

"ROSIER, ABOUBAKAR'IN DURUMU..."

Her oyuncu ile konuşacağız. Valentin Rosier, Vincent Aboubakar... Duyduklarımla karar almam, gördüklerime alırım. Bir oyuncu takımın parçası değilse, olmaz. Ancak önce gözlemlememiz, konuşmamız lazım. Gerçekten Beşiktaş'ta olmak isteyenler kimler? Onlara kapımız açık. 3-4 oyuncuyu milli takıma almadım. Bazı şeyler bireysel değildir, benim için her şey disiplinle gerçekleşir. Bu sadece maç disiplini değil. Kurallar uymak, saygısızlık yapmamak. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Gitmek isteyen gider. Buraya bazı oyuncular getirmek zorundayız.

"GEDSON ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Gedson Fernandes'i 4 yıl önce Portekiz Milli Takımı'na ilk kez ben çağırdım. Çok yetenekli bir oyuncu, çok büyük bir profesyonel. Bizim için çok önemli bir oyuncu. İyi olmaya devam edecek. Oyuncular üzerinde bireysel konuşmayı sevmiyorum. Yanlış anlaşmalar olabilir. Türk, Portekizli birçok oyuncu tanıyorum. İyi idman yapmayan, iyi oynayamaz. Herkes kendini değerli hissedecek. Ricardo Quaresma inanılmaz bir oyuncu. EURO2016'yı kazandığımızda çok önemli bir yeri vardı. Ama her maçta oynamadı. Taktiksel durumlarda oyuncuyu oynatmayabilirsiniz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, her oyuncunun Beşiktaş formasını giyerek gururlu olması.