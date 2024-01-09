Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için imza töreni düzenlendi. Bu toplantıda ayrıca Başkan Hasan Arat da konuştu.

İŞTE FERNANDO SANTOS'UN VE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI

HASAN ARAT...

"ORTAK KARAR FERNANDO SANTOS'TUR"

Değerli hocam, Mister Fernando... Beşiktaşlı vefakardır, cefakardır. Beşiktaşlı mücadele etmeyi sever. Beşiktaşlı halktır. Beşiktaşlı duygusaldır. Beşiktaşlı şampiyon olmak ve ülkesini Avrupa'da temsil etmek ister. Beşiktaşlı değerlerinden ödün vermez. Mister, hocaların hocası siz Beşiktaş'a çok yakıştınız. Sizinle 1 ayı aşkın zamandır projelerimizi konuşuyoruz. Son 5 maçımızı dikkatli izlediniz. 15'in üzerinde hocayla yaptığımız görüşmeler sonunda yönetim kurulumuz ortak olarak bir tek sizi söyledi.

"YENİ TRANSFERLER GELECEK"

Mister, siz aydınlık günlerin en büyük habercisi olacaksınız. Başarılar diliyoruz. Sakat oyuncularımız düzelecek. Yeni transferlerimiz olacak. Size ve ekibinize güveniyoruz. Beşiktaş'ı aydınlık günler bekliyor.

"BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTULDUK"

14 yabancı oyuncumuz vardı. Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yoktu. Samet Aybaba burada çok önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3,5 Milyon €'luk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1,6 Milyon €'yu sildik ve yolladık. Beşiktaş'ın 10 Milyon €'luk tarihi Onana maliyeti vardı. Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız. Türk transferlerimiz olacak. 34 günde 22 oyuncu gitti, bu finansal olarak satış kadar önemli. Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi uzatıldı, Avrupa'da en çok takip edilen oyunculardan bir tanesi. Samet Aybaba altyapıdaki sözleşmeleri de kontrol ediyor. Hata yapma şansımız yok.

FERNANDO SANTOS...

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da! İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi.

"DURUM İYİ DEĞİL AMA ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz. Kulübün efsanelerinden biri Samet Aybaba ile bir iki kere konuştuk. Takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz, şuan durum iyi değil ama birlikte çalışarak Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz. Çalışacağız.

"YUMRUK GİBİ CEVAP VERİRİZ"

Şu an sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Kadromuzu görmemiz lazım. Oyuncu karakterlerine bakacağız. Kalite çok önemli bir detay fakat tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği de lazım. İyi bir oyuncu grubumuz var ve ben oyuncularımla aile olurum. Benim aileme biri saldırırsa hepimiz bir yumruk gibi cevap veririz.

"ŞENOL GÜNEŞ DEĞERLİ İŞLER YAPTI"

Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı.

"PEPE, SIMAO VE QUARESME İLE KONUŞTUM"

Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti.

"TRANSFER..."

Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Bunu çok konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız. Beşiktaş'ın artık iyi çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görerek, ileri gitmemiz lazım. Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. Bu anlamda iyi gençler var. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var. Sihirli bir değnek yok. Dün gece geldim, bu sabah sağlık kontrolü, şimdi basın toplantısı. Sonrasında Rize'ye maça gideceğiz. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz.

"BÜYÜK KARAKTERLER ALACAĞIZ"

Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Buraya kimse tatile gelemez. Benim buraya getirdiğim oyuncular çalışmaya gelmek zorunda. İsimler, oyuncular önemli ama karakter de önemli. Tabii bu gelecek isimler, Beşiktaş seviyesinde olmalı. Karakter anlamında özellikle çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız.

"FUTBOL LANGIRTA BENZEMEZ!"

4-3-3 oynuyorum. Bazen çifte 6 ile oynuyoruz. Maç olur kontratak oynarsınız, oyun olur önde baskı ile oynarsınız. Buna göre oyuncu grubunuz olur. Biz elimizdeki oyuncularla şimdi en iyi ne oynayabiliriz önce ona bakacağız. Defansif olarak sağlam, kompakt olarak oynamak, geçişlerde dirençli bir takım olmak da önemli. Sistemden ziyaden takımın dinamizmi önemli. Bazen 4-3-3 olarak sahaya yayılırsınız ama oyun içinde bu farklılaşabilir. Futbol langırt gibi bir oyun değil. En doğruyu bulmak için çalışacağız.