Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı Fernando Santos'a emanet etti.

Siyah-beyazlılar Portekizli çalıştırıcıyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.