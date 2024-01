Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İngiliz basınına birçok açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün, oyuncuların kariyerlerini sonlandıracağı bir kulüp olmayacağını aktaran Arat, "Takım için savaşan genç oyunculara odaklanacağız. Taraftarlarımızın mantalitesi bu. Seçimden önce SWOT analizi yaptırdım. Çoğu taraftar takımda altyapıdan oyuncular görmek istiyor. Ana problemlerimizden biri altyapı oyuncularımızı başka kulüplere kaptırdık. Büyük bir hataydı. Transferler panik transferiydi ve hatalıydı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE FABRİKA GİBİYİZ"

Her yıl altyapıdan 3-4 oyuncu çıktığını belirten Arat, "Türkiye'de fabrika gibiyiz. Almanya'daki scout ağımızı geliştireceğiz. Türkiye'deki oyuncuların yanı sıra Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya'daki genç oyuncuları takip ediyoruz. Genç oyuncular ve altyapı yatırımları için bütçe ayırdık" dedi.

"EFSANE BEŞİKTAŞLILAR'DAN OLUŞAN BİR İSKELET KURUYORUZ"

İngiliz futbolcu Chamberlain'in iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Arat, "Herkes onu çok seviyor. 1-2 tane yıldız oyuncumuz olabilir ama daha fazla olmamalı. Alabileceğimizin en iyilerini almalıyız. Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmayı hedefliyoruz. Şu an önce kazanmalıyız. Zor zamanlarda olduğumuz için buradayım. Bu biraz zaman alacak. Efsane Beşiktaşlılar'dan oluşan bir iskelet kuruyoruz. Bayern Münih'in oluşturduğu tarz gibi. Bunu ilk kez yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.