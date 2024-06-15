Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca yıldız isimle yapılan sözleşmenin detayları da belli oldu.

Tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Paulista, 2024-25 ve 2025-26 sezonları için yıllık 2 milyon 120 bin Euro kazanacak. 2026-2027 sezonunda ise yıllık ücreti 2 milyon 110 bin Euro'ya yükselecek.

Yıldız stoper 3 yılda ödenecek şekilde 1 milyon Euro imza parası alacak.