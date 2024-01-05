Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Siyah-beyazlılarda Serdar Topraktepe, bu mücadele öncesinde konuştu.

İSTE TOPRAKTEPE'NİN SÖZLERİ:

Zaten ara uzak değildi. Hemen başladık, kamp dönemi geçirmedik. Geçen hafta biz başladık, bu hafta da hazırlıklarımızı yaptık. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Rakibimizin ön tarafı, ligin ilk 5'ine giriyor gol üretmede, biz de buna önlem alıp kendi sahamızda kazanmak için oynayacağız.

Ghezzal bizim aramızdaydı zaten, yönetime söyledik, onlar da talebi kabul ettiler. Biz de aramıza aldık, zaten içimizdeydi.