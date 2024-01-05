Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR’ı belli oldu!

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR’ı belli oldu!

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 12:52