Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise kötü gidişata dur demenin hesabını yapıyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise kötü gidişata dur demenin hesabını yapıyor. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Rizespor - Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Anıl, Emirhan, Höjer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich.

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Amir, Gedson, Semih, Rashica, Cenk.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Çaykur Rizespor karşısında yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar kadroda yer alamayacak. Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilen olan Jean Onana ile kadro dışı bırakılan Valentin Rosier, sarı kart cezalısı olan Salih Uçan ve Necip UysalRize deplasmanında görev alamıyor..