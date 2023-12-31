BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Aboubakar çılgınlığı! Başkan bizzat devreye girdi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği Kamerunlu golcü hakkında bomba bir iddia geldi. O takımın başkanının, 31 yaşındaki santrfor için bizzat devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 14:37 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023- 14:43