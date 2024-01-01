Djiku ve Amartey milli takımda!
Kartal neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
Survivor Ödül Oyununu kim kazandı?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan yeni yıl mesajı! Doğan'dan yeni yıl mesajı! 16:51
Kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı! Kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı! 16:34
Yıldız isim takımda kalıyor! Yıldız isim takımda kalıyor! 16:19
Djiku ve Amartey milli takımda! Djiku ve Amartey milli takımda! 16:00
Kartal neşteri vurdu! 6 ayrılık birden Kartal neşteri vurdu! 6 ayrılık birden 15:27
F.Bahçe'ye kötü haber! Opsiyonu devreye girecek F.Bahçe'ye kötü haber! Opsiyonu devreye girecek 14:22
Daha Eski
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? 14:20
Bailly'nin yerine geliyor! Resmi teklif yapıldı Bailly'nin yerine geliyor! Resmi teklif yapıldı 12:37
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a geliyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a geliyor! 10:52
İşte G.Saray'ın hedefindeki dünya yıldızı! İşte G.Saray'ın hedefindeki dünya yıldızı! 23:27
F.Bahçe'ye ikisinden biri gelecek! F.Bahçe'ye ikisinden biri gelecek! 23:23
G.Saray'dan sol bek harekatı! G.Saray'dan sol bek harekatı! 22:58
SON DAKİKA