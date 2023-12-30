TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Avrupa takımları peşini bırakmıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar ocak ayında birçok isimle vedalaşarak transfer için bütçe oluşturmak istiyor. Kartal ilk olarak Eric Bailly ile karşılıklı fesih yapmıştı. Beşiktaş şimdi de Avrupa takımlarının peşini bırakmadığı yıldız oyuncusuyla yollarını ayırabilir. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2023- 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023- 16:04