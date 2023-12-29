Beşiktaş'ta Eric Bailly ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Eric Bailly ile yollar ayrıldı!

Son dakika spor haberi: Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Eric Bailly ile siyah-beyazlı kulüp sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2023- 17:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023- 17:57