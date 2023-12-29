Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Bu sezon 8 maça çıkan tecrübeli savunma oyuncusu bu mücadelelerde toplamda 537 dakika süre aldı.
Fildişili futbolcu sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla. Beşiktaş JK
Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla. Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023