Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki maçından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, ligin 17. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. 16. haftada ise taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine 3-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynayan Lugano maçının ardından 5 oyuncudan gelen iyi haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Arthur Masuaku, Ante Rebic, Milot Rashica, Omar Colley ve Mert Gönok takıma geri dönen isimler oldu. Ayak bileğinden bir sakatlık yaşayan Gedson Fernandes çalışmalara katılmazken, Portekizli oyuncunun bugün oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında kadroda olup olmayacağı bugün belli olacak. Sabah'ın derlediği habere göre, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise kadroda yer almayacağı aktarıldı.