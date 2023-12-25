Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3 puanla ayrılan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 3 puanla ayrılan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. K

Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE TOPRAKTEPE'NİN AÇIKLAMALARI:

"İKİNCİ TOPLARI ALMAK İÇİN DEFANSI ÖNE ÇEKTİK"

Hatayspor'un uzun toplarla ilerdeki oyuncularının hareketliliğiyle sonuca gitmek istediğini gördük. İkinci topları almak ve rakip defansı öne çekmek istedik. Amartey ikinci toplar, yüksek toplar için daha önce ön libero oynadığı için böyle bir karar aldık. İstediğimizi yerine getirdi.

Yenilen golde topun Daniel Amartey'den gelmesinin hatırlatılması üzerine Serdar Topraktepe:

Yediğimiz golde bir hata oldu. Bir iki günlük çalışmayla hatalar üzerine yorum yapmam yanlış olur. Hatalar olacak. Mücadele yönünden takımımız iyiydi."