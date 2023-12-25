Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, galibiyetin ardından yeni teknik direktör arayışlarına dair açıklamalarda bulundu.

İşte Uçar'ın açıklamalarından satır başları:

Beşiktaş üst üste 3 maç yenilemez. Çocuklar çok istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecek adına umut verici.

Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz.

"SERGEN YALÇIN ADAYLARDAN BİRİ"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor.

"ÇALIMBAY'LA KADER BİRLİĞİMİZ VAR"

Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız.