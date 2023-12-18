SOL BEKTE DE OYNUYOR



Beşiktaş'ın genç yaşı ve sol ayaklı olması nedeniyle Jose Cordoba üzerinde durduğu ancak listede başka adayların olduğu da gelen haberler arasında. Yönetim, Levski ile anlaşırsa hemen oyuncu ile masaya oturacak. Panamalı stoper, sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor. Cordoba bu sezon takımında 21 maça çıkıp tamamında ilk 11 başladı. Oyuncu ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Futbola Ceta Vigo altyapısında başlayan Cordoba daha önce ülkesinde Independiente'de oynamıştı. Bir kez de yine Bulgar ekibi Etar Veliko'ya kiralandı.