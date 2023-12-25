Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 4 maçında galibiyet çıkaramayan Atakaş Hatayspor taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor. Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında 3 puan kovalıyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçında galibiyet çıkaramayan Atakaş Hatayspor taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında 3 puan kovalıyor.

Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başladı. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ekrana geliyor.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LERİ:

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Görkem, Matondo, Strandberg, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Dadashov

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Omar, Masuaku, Amertey, Salih, Amir, Semih, Rashica, Muleka

GEDSON BELİRSİZ

Öte yandan teknik direktör Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe bugün siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon Güneş, Yılmaz ve Çalımbay'la çalışan Kartal'da Topraktepe kulübede görev yapan 4. hoca olacak. Bu arada tedavisi devam eden Gedson'un oynayıp oynamayacağına maç öncesi karar verilecek

5 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper ligin 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek

HAZIRLIKLAR TAMAM

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 50 dakika süren idman ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Beşiktaş idman sonrası Hatay'a gitti.

11 EKSİKLE GİTTİLER

Siyah-beyazlı futbol takımında Chamberlain, Necip, Umut ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Aboubakar, Eric Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Tayyip Talha ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

REKABETTE EŞİTLİK

Beşiktaş ile Hatayspor bugüne dek ligde 6 defa karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 2'şer kez sahadan 3 puan ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 6 gole engel olamadı.