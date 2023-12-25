TRANSFER HABERİ: Aboubakar eski Beşiktaşlı yıldızın takımına gidiyor!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında siyah beyazlılardan ayrılması beklenen Kamerunlu golcünün sürpriz bir takımla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. 31 yaşınaki forvetin transferi gerçekleşmesi durumunda ise eski Beşiktaşlı isimle yeniden buluşmuş olacak. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)