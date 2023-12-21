Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldız ismine İspanyol kancası! Eski kulübü istiyor
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekip yönetim, devre arasında kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Kara Kartal'da yıldız isme İspanyol ekibi talip oldu. Tecrübeli oyuncunun eski takımı, ocak ayında transferi tamamlamayı planlıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Siyah-beyazlı ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Taraftarlar ise Beşiktaşlı oyunculara tepki gösterdi.