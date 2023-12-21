Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadele Akdeniz ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah-beyazlıların tek golünü 9. dakikada Omar Colley kaydetti.
Alanyaspor'un gollerini ise 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Licolas Jean Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 26 puanda kalırkek, Alanyaspor puanını 17'ye yükseltti.
ÜST ÜSTE 3. MAĞLUBİYET!
Beşiktaş; Club Brugge(0-5), Fenerbahçe (1-3) ve Alanyaspor maçlarıyla birlikte evindeki üst üste 3. mağlubiyetini aldı.