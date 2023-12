Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları! Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu!? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok. İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok.

Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Maalesef söylüyorum, insanlar bazen ters anlıyorlar, çok sakat vardı. Burası zaten problem. Yeni yönetim geldi, 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine bakın, mükemmel oyuncular. O oyuncular her şeyleriyle hazır olsalar, oynasalar, bu maçlar böyle olmaz. Böyle bir kopukluk oldu. Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor. Bu da bozuyor tabii ki takımı. Kadro dışı kalanlar iyi oyuncular ama beklentileri karşılayamayan oyuncular. Bir tane şey var, çıkış yaşanmak isteniyorsa. Kesinlikle bazı yerlere oyuncular alınmalı. Onlar alınırsa her şey düzelir."