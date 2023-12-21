Dünya futbolunda gündem Avrupa Süper Ligi. Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un yürürlüğe girmesini istediği yeni futbol modeline Beşiktaş'tan açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI:

Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir.

Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz.

Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.