Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay ile stadyumda toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay ile stadyumda toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK