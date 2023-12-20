BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a bir talip daha! Dev teklif hazırladılar

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a bir talip daha! Dev teklif hazırladılar

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcula ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncu için dev teklif hazırladılar. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)