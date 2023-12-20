Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar'a bir talip daha! Dev teklif hazırladılar
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcula ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncu için dev teklif hazırladılar. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.12.2023- 15:12
Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.