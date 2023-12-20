Beşiktaş'ta takım içindeki disiplin problemlerini çözme adına 5 isim kadro dışı bırakılırken en çok tartışılan isim ise Aboubakar olmuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ! Kadro dışı kararlarında flaş gerçek ortaya çıktı!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Bu futbolculardan takım için en önemli isimlerden biri Aboubakar'dı. Yıldız oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığı tartışılırken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.12.2023- 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 09:50
Skora verdiği katkı ve fiziksel durumu iyi olan Kamerunlu oyuncunun kadro dışı bırakılması şaşkınlık yaratmıştı.
Saç ektirme konusu sıkça gündeme gelse de Beşiktaş yönetimin aldığı bu kararın perde arkasında çok farklı bir neden var.