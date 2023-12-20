BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat'ın ilk transferi ortaya çıktı! Yıldız isim ocakta gelecek

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler ocak ayında yapılacak takviyelere çevrildi. Başkanlık koltuğuna oturmadan önce birçok isimle temas kuran Hasan Arat, devre arası için ilk hamlesini yapacak. İşte Beşiktaş'ın ocak ayındaki ilk transferi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)